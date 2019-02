Comédia dramática, 'Normandia nua' é o novo filme de Philippe Le Guay

365

Estrelado por François Cluzet (Intocáveis), Normandia nua é o novo filme do diretor Philippe Le Guay (As mulheres do sexto andar e Pedalando com Molière). François-Xavier Demaison (O Pequeno Nicolau) e Julie-Anne Roth (Pedalando com Molière) são outros nomes do elenco com papéis de destaque.

A comédia dramática mostra agricultores gravemente afetados pela crise em Mêle sur Sarthe, uma pequena aldeia da Normandia. Georges Balbuzard, o prefeito da cidade, não aceita a difícil situação e decide tentar de tudo para salvar seu povoado. Por obra do destino, Blake Newman, um grande fotógrafo conceitual, que tem por estilo deixar a multidão sem roupas para suas fotos, está passando pela região. Balbuzard vê nesse encontro a oportunidade de salvar sua aldeia, resta saber se a população estará disposta a ficar nua.