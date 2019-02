Lenda do Rei Arthur ganha adaptação infantojuvenil

365

2019-02-01

Uma adaptação contemporânea e infantojuvenil da lenda do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. É como pode ser definido O menino que queria ser rei, mesclando os gêneros de aventura, fantasia e família. Sob direção de Joe Cornish, a magia old school encontra o mundo moderno na aventura épica, que tem no elenco Patrick Stewart.

Alex (Louis Serkis) é um menino com sérios problemas no colégio, por defender o amigo Bedders (Dean Chaumoo) dos valentões Lance (Tim Taylor) e Kaye (Rhianna Dorris). Fugindo da dupla, ele se esconde em um canteiro de obras abandonado e encontra uma espada encravada em uma pedra e a retira com facilidade. O que Alex não sabia era que a espada era a mítica Excalibur. Como seu novo portador, precisa enfrentar a meia-irmã do rei Arthur, a perversa e encantadora Morgana (Rebecca Ferguson). Ele deve se tornar o grande líder que nunca sonhou que poderia ser para unir amigos e inimigos em um bando de cavaleiros, além de contar com a ajuda do famigerado mago Merlin (Angus Imrie), com disfarce jovem.