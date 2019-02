'Fevereiros' acompanha escola do samba carioca em homenagem a Maria Bethania

365

O documentário Fevereiros, de Marcio Debellian, foi responsável por registrar a vitória da escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira em 2016, que teve um enredo homenageando Maria Bethânia. Além de filmar a escola e os preparativos do barracão, a produção ainda acompanhou a cantora nas festas da Nossa Senhora da Purificação, em Santo Amaro, sua cidade natal, na Bahia. Além da artista, participam do filme os músicos Caetano Veloso e Chico Buarque, o carnavalesco da Mangueira Leandro Vieira, o historiador Luiz Antonio Simas, a poeta Mabel Velloso (irmã de Bethânia) e do porta-bandeira da Mangueira Squel Jorgea.

Fevereiros já rodou 29 festivais de cinema pelo mundo, passando por países como Canadá, França, Rússia, Suíça, Espanha, Itália, Chile, Uruguai, Congo e Senegal. O longa recebeu o prêmio de Melhor Filme no 10º IN-Edit Brasil e a Menção Honrosa do Júri na competitiva Ibero-Americana do 36º Festival Internacional do Uruguai.

O longa acompanhou a construção do enredo da Mangueira para o evento há três anos - desde os desenhos das primeiras alegorias aos desfiles na avenida Marquês de Sapucaí. "O que me interessou desde o início, independentemente do resultado que o Carnaval viria a ter, foi o recorte que a Mangueira escolheu para o enredo. Entre as inúmeras possibilidades de se homenagear Maria Bethânia, a escola escolheu tratar da sua devoção religiosa, do seu sincretismo pessoal que junta candomblé, devoção católica e sabedorias herdadas dos índios", lembra o diretor Marcio Debellian.