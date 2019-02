Festival internacional Gramado In Concert começa nesta sexta-feira

365

2019-02-01 01:00:00

Com concertos de orquestras, grupos de câmara e solistas com artistas nacionais e internacionais, começa nesta sexta-feira o V Gramado in Concert - Festival Internacional de Música. O evento gratuito acontece até 9 de fevereiro, na cidade da serra gaúcha, oferecendo programação de música erudita.

Tendo direção artística do maestro Linus Lerner e coordenação do maestro Leandro Libardi Serafim, o festival reunirá cerca de 300 alunos do Brasil e de países como Uruguai, Argentina, Costa Rica e Chile em meio a atrações como concursos de composição erudita e de jovens solistas, grupos de câmara do Brasil e do Peru, além da participação da Orquestra Sinfônica de Gramado e da Orquestra de Cordas da Universidade Federal de Minas Gerais. Também está confirmada a vinda de professores de Hungria, França, Alemanha, Chile e Coreia do Sul.

A Secretaria da Cultura espera a participação de cerca de 100 mil pessoas, entre gramadenses e visitantes, nas mais de 40 atividades ao longo dos nove dias do evento. A programação está disponível em www.gramadoinconcert.com.br.