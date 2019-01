365

667208

2019-01-29 01:00:00

Phil Anselmo faz show com o grupo The Illegals em Porto Alegre

Phil Anselmo &The Illegals se apresentam no Opinião ABSTRATTI/DIVULGAÇÃO/JC

Ex-vocalista do Pantera, Phil Anselmo se apresenta em Porto Alegre nesta terça-feira (29), após passagens por Brasília e São Paulo. O espetáculo acontece no Opinião (José do Patrocínio, 834), a partir das 21h, com ingressos entre R$ 90,00 e R$ 200,00 pelo site www.blueticket.com.br . O artista promete dedicar metade do repertório do show ao trabalho desenvolvido com sua ex-banda.

Anselmo vem ao Brasil acompanhado do grupo The Illegals, com quem já gravou dois discos. Também dedicado a vertentes heavy metal, o registro mais recente é Choosing Mental Illness as a Virtue, lançado em janeiro do ano passado.

Do catálogo do Pantera, em apresentações recentes o músico vem lembrando de faixas como Becoming, Hellbound e I'm broken. Ele esteve no grupo, entre 1987 e 2003, quando o quarteto encerrou suas atividades.