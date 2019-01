Paço dos Açorianos inaugura exposição 'Pintura é Presságio' nesta terça-feira

365

2019-01-29 01:00:00

Pintura é presságio, exposição com artistas locais e de fora do Estado, tem abertura nesta terça-feira (29), às 18h30min, no Porão do Paço dos Açorianos (Praça Montevidéu, 10). Vinculada a Incubadora de projetos artísticos, extensão da Ufrgs, a mostra gratuita tem curadoria de Adriane Hernandez e Kaue Nery.

Com a proposta de explorar uma produção recente no âmbito da pintura contemporânea, a exposição enfatiza a potência poética dos fatos pictóricos, bem como abrangendo a dimensão lúdica. Os trabalhos escolhidos estão associados a procedimentos conceituais como apagamento, sobreposição, montagem, repetição e colagem, gerando outros conceitos como ambiguidade, anacronismo e dessemelhança.

Pintura é presságio parte de uma premissa em que a pintura, como imagem em formação no olhar do outro, configura, tanto pelo seu caráter invasivo, quanto pela sua parcela de invisibilidade e em seu eco visual, um formato de presságio, sendo contemplado justamente naquilo que não é possível ser narrado.