Morre artista do Tholl que se acidentou em ensaio em Pelotas

365

666987

2019-01-24 15:24:00

Frederico Engel

Fernando Domingues, 26 anos, artista do Grupo Tholl, morreu na quarta-feira (23) no hospital em que estava internado, em Pelotas, na Zona Sul do Rio Grande do Sul. Natural de Uberlândia (MG), o integrante do grupo circense sofreu uma queda de um aparelho durante um treino na segunda-feira (21).

Em contato com o diretor do Grupo Tholl, João Bachilli, ele confirmou o fato e manifestou estar impactado com o ocorrido. No momento, não quis dar mais detalhes sobre o caso, pois estava acompanhando a equipe de perícia solicitada pela Polícia Civil no local do acidente.

A causa da morte do acrobata ainda não foi oficializada, sendo necessário o resultado da autópsia pelo Instituto Médico Legal. Colegas e familiares especulam que ele tenha passado mal durante a execução da acrobacia. Acionada pelo Jornal do Comércio, a assessoria do Tholl ficou de emitir uma nota na tarde desta quinta-feira (24) com mais informações.

O Grupo Tholl representa a OPTC (Oficina Permanente de Técnicas Circenses), criada em junho de 1987 em Pelotas, e foi o nome escolhido em 2006, quando a montagem de circo-teatro Tholl, imagem e sonho conquistou a crítica e arrebatou plateias pelo Brasil. A OPTC une o aprendizado acrobático ao teatro e à dança, criando um grupo circense, um circo sem lona ou picadeiro, atuando em teatros e na rua.

Várias performances de pequeno porte já foram feitas, no início utilizando a acrobacia como foco, depois incluindo o malabarismo, técnicas de clown e pernas-de-pau. O objetivo principal é a excelência para novas montagens e o exercício da cidadania de integrante em projetos de inclusão social e cunho cultural.