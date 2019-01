Estação Campos de Canela tem inauguração nesta quarta-feira

365

666862

2019-01-28 01:00:00

Nesta semana, em Canela, na serra gaúcha, chegam novas opções de gastronomia e entretenimento com a abertura do complexo turístico e comercial. A Estação Campos de Canella tem cerimônia de inauguração na quarta-feira, e seis lojas já passam a funcionar na quinta-feira, 31 de janeiro. A comunidade está convidada para acompanhar o espetáculo criado exclusivamente pela D'arte Multiarte, de Canela, para a ocasião, reunindo música e performances artísticas para contar a história da cidade e seu desenvolvimento.

Ao todo, serão 42 espaços comerciais, mas, nesta primeira, etapa, seis marcas se preparam para receber turistas e moradores da cidade que já vivem a expectativa de usufruir do espaço que promete ser o novo ponto turístico e de encontro da região. Uma delas é a chocolateria Prawer, que leva para Canela o espaço de lanches Casa da Velha Bruxa. Completam a lista a Florybal, Facas SG, Férreo Restaurante, Alpen Park e Mundo a Vapor.

Considerado um dos melhores complexos de aventura, diversão e entretenimento da Serra, o Alpen Park tem uma loja que irá funcionar como ponto de ingressos e proporcionar a sensação de andar no trenó - carro-chefe do parque - com realidade virtual. E o parque temático Mundo a Vapor, parceiro na Estação Campos de Canella e responsável pela revitalização da locomotiva que passou um ano em reforma, ocupa um dos antigos vagões agora recuperados para oferecer souvenirs e a tradicional foto antiga, tendo como cenário a própria locomotiva.