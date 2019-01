365

666778

2019-01-25 01:00:00

João Bosco se apresenta em projeto 'Sons de Verão' no Litoral Norte

O projeto Sons de Verão tem como segunda atração da temporada um espetáculo do cantor e compositor João Bosco. A apresentação acontece em Atlântida, no Bali Hai (avenida Central, 31), a partir das 21h30min de sábado. Ingressos a R$ 200,00.

Em atividade desde a década de 1970, o artista possui, no currículo, 26 discos lançados - e um leque de canções que inclui O bêbado e a equilibrista, Papel machê e Corsário, entre outras. Figura frequente no Estado nos últimos anos e com a versatilidade ao violão como marca registrada, João Bosco tem como trabalho mais recente o álbum Mano que zuera (2017).

A agenda do projeto ainda inclui mais dois shows em fevereiro: Toquinho (dia 9) e Kleiton & Kledir (23 de fevereiro).