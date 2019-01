Michael B. Jordan e Sylvester Stallone retornam às telas em 'Creed II'

365

666636

2019-01-25 01:00:00

Sylvester Stallone volta ao papel de Rocky em Creed II - O protagonista, entretanto, assim como no filme de 2015, é papel de Michael B. Jordan (Pantera Negra). O enredo do longa-metragem segue acompanhando meandros do mundo do boxe.

Na trama, Adonis Creed trilha o caminho do campeonato mundial do esporte, apesar do cenário de desconfiança e da sombra de seu pai. Para piorar, ao longo da jornada, ele precisa enfrentar um adversário que possui uma forte conexão com sua família.

O elenco conta novamente com Phylicia Rashad e Tessa Thompson. A novidade é o retorno do ator sueco Dolph Lundgren, que participou de Rocky IV (1985).