Comédia dramática 'A favorita' acumula 10 indicações ao Oscar

2019-01-25 01:00:00

Terceiro longa-metragem do grego Yórgos Lánthimos rodado em língua inglesa, A favorita tem 10 indicações ao Oscar. A comédia dramática se passa no início do XVIII, em meio à guerra entre Inglaterra e França. Neste contexto, a Rainha Anne (Olivia Colman) ocupa o trono enquanto é a sua amiga Lady Sarah (Rachel Weisz) aquela que governa o país.

De humor impiedoso e com uma saúde delicada, a Rainha recebe uma nova serva, Abigail (Emma Stone). Uma vez que a política de guerra passa a demandar muito de Lady Sarah, a novata aproveita para assumir a função de companheira da monarca.

Todas as três atrizes concorrem ao Oscar, e Olivia Colman saiu do Globo de Ouro com o prêmio de melhor atriz em comédia. Já o currículo de Lánthimos inclui filmes como O sacrifício do cervo sagrado, O lagosta e Dente canino.