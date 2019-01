365

666232

2019-01-24 01:00:00

Após 33 anos de espetáculo no Theatro São Pedro, a Sbørnia mudou de lugar. A nova atração, A Sbørnia kontr'atracka - O sonho não acabou, só mudou de lugar!, agora, será apresentada no Teatro Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), de quinta a domingo, às 21h, com ingressos entre R$ 70,00 e R$ 120,00.

Continuação de Tangos & tragédias (criado por Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky há 35 anos), o espetáculo da vez também é protagonizado por Gomez, com a novidade sendo Simone Rasslan. Em A Sbornia kontr'atracka, Kraunus (Gomez) divide o palco com Nabiha (Simone), a grande pianista sbørniana formada pela Libertok Universitik de Musik da Sbørnia, mesma universidade do Maestro Pletskaya (Nico Nicolaiewsky,1957-2014), que retorna para o país com o objetivo de controlar uma revolução.

Também participam da temporada o Professor Kanflutz (Cláudio Levitan), um dos principais compositores sbørnianos, a sapateadora Gabriela Castro (Lua) e o Jungst Kohral Sbørniani (Coro Jovem da Ospa). No repertório, seguem alguns clássicos de Tangos & tragédias, além de novas canções. Em todas as sessões, haverá um intérprete de Libras, com o grande final passando pelos corredores e escadas rolantes do shopping.