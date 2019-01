365

2019-01-23 01:00:00

Lisa Ross ministra oficina 'Fotografia com smartphone' no Margs

Com o avanço tecnológico, a fotografia também evolui. As câmeras de celulares já abrigam poderosas lentes, mas não extingue que o usuário deve ter conhecimento na área. Para isso, Lisa Roos oferece Fotografia com smartphone, nesta quarta-feira (23) e 13 de fevereiro, às 14h, no Torreão do Margs (Praça da Alfândega, s/nº). As inscrições são feitas pelo link: https://bit.ly/2sAlCYI , no valor de R$ 153,00 cada.

Com a oficina, a fotógrafa busca inspirar nos interessados o desenvolvimento de uma percepção mais artística e diferenciada por meio da fotografia, fazendo isso com o próprio celular. A forma que Lisa encontra para isso é com uma abordagem expositiva e prática, com breves noções de composição, enquadramento, iluminação e utilização básica da câmera do smartphone. O requisito mínimo para participar é possuir um celular.