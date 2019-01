Centro Cultural da Ufrgs recebe exposição coletiva de artistas

365

666171

2019-01-23 01:00:00

Com curadoria de Rodrigo Núñez, a exposição O fio vermelho: Uma poética revelada pela delicadeza tem inauguração nesta quarta-feira (23), às 19h, no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). As peças ficam à mostra na Sala Nogueira 105 (térreo), com visitação gratuita até 8 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 19h.

A mostra coletiva conta com trabalhos de Adriana Daccache, Ana Clara Lacerda, Clarissa Faccini, Elisa Ziegler, Ellen Hiromi, Fernanda Puricelli, Luiza Griebeler, Michelle Dona e Yulia Panteleeva. As nove artistas (com passagens pela graduação ou pós-graduação na universidade) têm em sua poética o trânsito entre o bi e o tridimensional do uso do desenho, da pintura, da fotografia, do objeto e da cerâmica.

No texto curatorial, explica-se que a lenda chinesa "Akai ito" ou "fio vermelho do destino" conta que, no momento de nascimento de uma criança, os deuses amarram em seu tornozelo um fio vermelho que a liga à pessoa predestinada a ser sua alma gêmea. Núñez diz que seu trabalho foi o de encurtar as aproximações e revelar os elos invisíveis unindo os trabalhos selecionados.