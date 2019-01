Instituto Ling recebe cursos de arte e história grega

365

665831

2019-01-23 01:00:00

Aprender arte enquanto aproveita um happy hour. O Drink and Draw é um curso ministrado por Carla Barth no Instituto Ling (João Caetano, 440), quinta-feira (24), às 19h30min. O investimento é de R$ 80,00. A artista apresentará referências do movimento surrealista francês, que influenciaram o seu trabalho e de artistas como Jackson Pollock, Jockum Nordström e Eduardo Berliner, entre outros.

O objetivo é inspirar os participantes pelo universo do desenho, não exigindo pré-requisitos ou regras, além de promover um ambiente de compartilhamento, entre uma cerveja e outra, em uma reunião de pessoas com ou sem nenhum conhecimento prévio sobre o tema. O material básico já está incluso, mas cada participante pode levar o que quiser.

Já nesta quarta-feira (23), no Instituto Ling, começa o curso História - Os amores de Zeus, com o professor Cláudio Moreno. As aulas vão até amanhã, das 19h30min às 21h30min. Inscrições no link https://bit.ly/2PDSJDM por R$ 180,00.

Moreno é autor de Troia: o romance de uma guerra, Um rio que vem da Grécia, 100 Lições para viver melhor; histórias da Grécia Antiga (Prêmio Açorianos de Literatura de 2009) e Noites gregas (Prêmio AGE Crônica de 2016).