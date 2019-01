Pablo Lanzoni se apresenta no Festival de Verão - Projeto Cantautores

365

665795

2019-01-18 01:00:00

O Festival de Verão - Projeto Cantautores tem como atração desta sexta-feira show de Pablo Lanzoni. Vencedor do Prêmio Açorianos de Música 2017 na categoria álbum de MPB, o músico apresenta novidades e canções do disco POA_MVD às 21h30min, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22), com ingressos a R$ 30,00.

Com um repertório dedicado a composições próprias, parcerias e releituras da produção contemporânea uruguaia, Lanzoni tem companhia d'A Ponte Trio. O espetáculo ainda conta com participação de Paola Kirst, que lançou no ano passado seu álbum de estreia.

Mário Falcão é a atração de sábado, no mesmo local e horário. Já Raul Ellwanger encerra a Semana Cantautores no domingo. Entradas antecipadas podem ser adquiridas no próprio local ou na livraria Bamboletras (Lima e Silva, 776).