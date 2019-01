Longa frânces 'Os intocáveis' ganha versão norte-americana

365

Philip (Bryan Cranston) é um homem rico que fica tetraplégico, após sofrer um acidente. A situação o deixa desgostoso com a vida, já que está sempre rodeado de enfermeiros e pessoas para ajudá-lo. A vida volta a sorrir para ele quando, durante a seleção de um assistente, ele simpatiza com Dell (Kevin Hart), um jovem com registro criminal que não tem a menor experiência na função. Philip decide contratá-lo e, ao seu lado, retorna a encontrar valor em viver. Amigos para sempre é a versão norte-americana adaptada do original francês Intocáveis, de 2011.