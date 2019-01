Música emociona pacientes de enfermarias da Santa Casa de Pelotas

365

665572

2019-01-15 16:39:53

Caroline da Silva, de Pelotas

Música instrumental pelos corredores e enfermarias da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas foi o resultado da programação do Festival na Comunidade na manhã desta terça-feira (15). Um grupo da Orquestra do Areal arrancou sorrisos dos pacientes e acompanhantes e levou as enfermeiras às lágrimas em ação do 9º Festival Internacional Sesc de Música, que ocorre até dia 25 na cidade com espetáculos gratuitos.

Os responsáveis por tamanha emoção nas alas do SUS e dos convênios do hospital foram os violinos dos jovens Ítalo Guerreiro, Eduardo Santos e Victoria Novak e do violão da coordenadora Lys Ferreira. A atividade autorizada pela direção da Santa Casa foi acompanhada todo o tempo pela psicóloga do hospital, Lídia Teixeira La Rocca.

Especialista em psicologia clínica, Lídia assegura que apresentações como essas são muito benéficas para todos e levam alegria ao espaço.

"Há estudos que provam que pacientes em estados de coma também são contemplados, porque a audição é o último sentido que eles perdem. No hospital, ficamos absorvidos um pouco pela questão da doença, do sofrimento. Quando vem uma música, modifica todo o ambiente. A equipe, os pacientes, os familiares, os cuidadores se animam, muda o astral", destaca. Esta foi a segunda vez que o festival foi até a Santa Casa. No ano passado, a atração foi o Grupo de Choro.