Do rádio à TV, Ivette Brandalise é uma profissional completa

365

665552

2019-01-17 22:34:00

Fernanda Bastos, especial para o JC

O ano é da década de 1990, e a voz que se ouve do rádio é de um escritor. Com a voz grave, a jornalista pergunta: "Tu achas que neste momento aqui no Brasil estamos fazendo poesia? Boa ou má poesia?". "Acho que estão fazendo uma coisa que não tem nada a ver com poesia. Estão fazendo prosa mal escrita", responde Mario Quintana. O trecho é de uma entrevista realizada por Ivette Brandalise com o escritor gaúcho no programa As músicas que fizeram a sua cabeça, da FM Cultura, emissora pública de rádio do Estado.

A fórmula do programa não começou com Ivette nem foi desenvolvida por ela, mas qualquer pessoa que a ouve custa a acreditar que não tenha sido criado para a entrevistadora. Ivette parece ter um talento que, se não é nato, foi conquistado com muito apuro.

Ícone do rádio e da televisão no Rio Grande do Sul, Ivette Brandalise consolidou sua carreira como jornalista, mas é também psicóloga, atriz e escritora, além de possuir formação em Ciências Sociais. Dos seus 80 anos de vida, completados no dia 7 de janeiro - no papel, tendo em vista que ela relata que foi registrada com a data de nascimento incorreta e, portanto, completou 79 anos -, pelo menos 30 deram vazão à sua vertente de entrevistadora e mais de 50 são dedicados ao jornalismo. Começou jovem e, aos 36 anos, na segunda metade dos anos 1970, já experimentava o sucesso e a perseguição da ditadura.

Teve passagens marcantes e outras duradouras pela TV Gaúcha, pelo Diário de Notícias, Folha de Manhã, TV Difusora e TV Guaíba. No final dos anos 1980, ingressou na TVE, onde liderou, por mais de 20 anos, o programa Primeira Pessoa, em que colocava seus entrevistados a "conjugar verbos na primeira pessoa". Na FM Cultura também seguiu na entrevista para contar histórias, conduzindo o semanal As músicas que fizeram sua cabeça até meados de 2018, quando foi dispensada pela Fundação Piratini. Agora, volta ao ar pela rádio web Salve Sintonia, projeto do coletivo de profissionais que possuem, em comum, passagens pela FM Cultura. De pioneira na TV e no rádio, a experiente jornalista migra agora para as ondas da web, na qual também busca deixar sua marca e contribuição.

Pioneira, por sinal, é uma palavra que se repete na boca de vários especialistas e admiradores do trabalho de Ivette.

Parte desse pioneirismo aparece em seu trabalho como jornalista, mas também no de atriz. A provocação para atuar partiu do lendário ator e jornalista Antonio Abujamra, diretor do Teatro Universitário entre 1955 e 1958, que ela encontrou na Pucrs. Na universidade, Ivette integrou a primeira turma do curso de Arte Dramática e, na sequência, participou do Teatro de Comédia, atividade que a obrigou a abandonar os estudos temporariamente.

A escolha pelo palco trouxe problemas para Ivette, tendo em vista que a saída de Videiras, sua cidade natal em Santa Catarina, estava relacionada à tarefa de estudar Química. O objetivo era dar continuidade aos negócios do pai, que mantinha na cidade um frigorífico que daria origem à empresa Perdigão. Contrariando os desejos da família, que a sustentava, ela insistiu na carreira e ingressou no Teatro de Equipe.

Marco cultural de Porto Alegre, o grupo inaugurou o teatro profissional e conseguiu envolver artistas de manifestações culturais diversas no projeto e na realização de um teatro próprio, que se tornou centro cultural e espaço de encontro da boemia. Além de Ivette, Paulo José, Mário Almeida, Paulo César Peréio, Ítala Nandi, Lilian Lemmertz e Nilda Maria compuseram o grupo e o elenco dos espetáculos.

No Teatro de Equipe, Ivette participou das montagens de A farsa da esposa perfeita, de Edi Lima; Pedro Mico, de Antonio Callado; e O despacho, de Mario de Almeida - esta última uma sátira política, considerada uma das obras encenadas mais conectadas com o contexto político, que refletia a agitação resultante da renúncia de Jânio Quadros à presidência da República e a consequente Campanha da Legalidade protagonizada por Leonel Brizola em prol da posse de João Goulart.

Enquanto fazia história no teatro, Ivette encontrou a penúria, já que o pai havia parado de enviar dinheiro à estudante. Passou, então, a viver com um salário-mínimo graças à atuação como atriz. Após o fim do Teatro de Equipe, Ivette foi menos vista na sua faceta de atriz. Sua atuação mais recente no cinema foi no longa de 2008 Netto e o domador de cavalos, de Tabajara Ruas.