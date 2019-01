Redefinindo a vida em 'O fabuloso destino de Amélie Poulain'

365

Após deixar a vida de subúrbio que levava com a família, Amélie (Audrey Tautou) muda-se para o bairro parisiense de Montmartre. Certo dia, ela encontra uma caixa no banheiro de sua casa e decide procurar o dono do artefato, encontrando Dominique (Maurice Bénichou). Ao ver que ele chora de alegria ao reaver o seu objeto, Amélie passa, a partir dos pequenos detalhes, a ajudar as pessoas que a rodeiam, dando um novo sentido a sua existência. Clássico do cinema, O fabuloso destino de Amélie Poulain conquistou dois prêmios no Bafta, nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Desenho de Produção, além de cinco indicações ao Oscar 2002. Sexta, às 22h45min, na TV Brasil.