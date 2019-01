Paralelo Festival apresenta programação eclética e gratuita em São Francisco de Paula

365

665345

2019-01-16 01:00:00

Erasmo Carlos fecha a programação do primeiro dia do Paralelo Festival GUTO COSTA/DIVULGAÇÃO/JC

Ricardo Gruner

Depois de atrações como o Festival Brasileiro de Música de Rua, do Gramado in Concert e do Mississippi Delta Blues Festival, o calendário da serra gaúcha ganha mais um evento dedicado à música. Neste fim de semana, São Francisco de Paula é palco para a primeira edição do Paralelo Festival, iniciativa que reúne nomes consagrados, expoentes do Estado e também uma atração internacional: Vini Louden, guitarrista que integrou a banda da dama do blues Koko Taylor.

A ideia da produção é apostar em uma escalação eclética, para agradar a espectadores de gostos variados - já que não há cobrança de ingresso - e com potencial também para atrair a presença de público de outras cidades. Os carros-chefes da programação são Erasmo Carlos, no primeiro dia, e Demônios da Garoa, no segundo.

O Tremendão vem ao Estado cerca de dois meses após vencer o Grammy Latino por Excelência da Língua Portuguesa. Com a cinebiografia Minha fama de mau prevista para estrear em fevereiro, o músico está, de certo modo, em um momento de ruptura na carreira. Entre 2009 e 2014, o músico lançou uma sequência de três discos dedicados ao rock'n'roll, mas no passado mudou de rumo ao abraçar o gênero canção no seu novo trabalho, Amor é isso.

Já os Demônios da Garoa viraram figuras frequentes na capital gaúcha nos últimos anos. A formação atual do grupo paulista preparou um repertório com os sucessos de Adoniram Barbosa e de outros compositores.

Grupo Demônios da Garoa também está escalado para o evento, em São Francisco de Paula. Foto: Paralelo Festival/Divulgação/JC

Conforme Carlos Branco, um dos realizadores do evento, os talentos gaúchos foram selecionados para compor uma agenda variada em termos de ritmos e melodias. A porto-alegrense Camila Toledo, por exemplo é reconhecida por releituras de Billie Holiday, mas também reverencia nomes como Dona Ivone Lara e Sandra de Sá, enquanto os conterrâneos da Marmota são uma das principais revelações da cena jazz da Capital.

Completam a escalação o conjunto Yangos, de Caxias do Sul, que apresenta a mistura jazz e música regional que lhe garantiu uma indicação ao Grammy Latino; o trio pelotense Musa Híbrida, levando à cidade seu experimentalismo indie-psicodélico, e a Barba & Blues, que representa São Francisco de Paula e tem no repertório versões para clássicos de Robert Johnson e Muddy Waters.

Única atração internacional do evento, Vini Louden iniciou sua carreira tocando em cultos de uma igreja e pouco a pouco foi conquistando espaço nos clubes de blues de Chicago. Além de fazer shows com a Koko Taylor's Blues Machine, o músico foi líder da banda da cantora e gravou discos com a norte-americana já falecida.

Segundo Branco, a data e o local do Paralelo Festival possuem uma motivação histórica. "Quisemos montar agora aproveitando que São Francisco de Paula tinha uma relação de turismo e verão, nos anos 1950 as pessoas iam muito lá nessa época", afirma ele, adicionando: "E queríamos fugir dos lugares em que geralmente são desenvolvidos projetos semelhantes no Rio Grande do Sul".