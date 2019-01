Mostra fotográfica 'A interpretação subjetiva da realidade' inaugura nesta quinta-feira

365

665340

2019-01-16 01:00:00

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) inaugura quinta-feira a mostra fotográfica A interpretação subjetiva da realidade, de Claudia Candido e Ana Sotoriva. Com curadoria do também fotógrafo Jorge Aguiar, a mostra abre às 18h, no Laboratório de Fotografia da CCMQ. A entrada é gratuita.

Nesse trabalho, Claudia - que atualmente reside em Paris - e Ana - que mora em Balneário Camboriú - dedicam-se a olhar seus entornos e traduzi-los, apresentando realidades distintas sobre o mesmo tema.

A visitação, com entrada franca, segue até 17 de fevereiro, de terça-feira a domingo.