Exposição 'Homo Machina' chega ao Margs nesta terça-feira

365

665056

2019-01-15 01:00:00

Com curadoria de José Francisco Alves, tem inauguração nesta terça-feira, às 19h, nas Salas Negras do Margs, a exposição Homo Machina, do escultor e também cirurgião plástico Paulo Favalli. A visitação gratuita segue até 13 de março, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h.

As 14 esculturas expostas foram realizadas na última década, tendo como tema o corpo humano, sua constituição anatômica. Nas obras híbridas, é simulada uma simbiose com peças analógicas e digitais. Segundo o curador, o talento é unido às técnicas tradicionais escultóricas da modelagem e da fundição em bronze com procedimentos contemporâneos de apropriação e assemblage (montagem). Também será exibido o vídeo A escultura - Da modelagem ao bronze, criado e editado pelo artista, que objetiva mostrar de forma didática o complexo processo de fundição na técnica de cera perdida.

Nascido em 1974 em Porto Alegre, Favalli é um nome novo para as artes plásticas do Estado. "Ele produziu a sua primeira escultura em 2008, mas somente recentemente se pôs a intensificar sua particular produção", segundo o texto curatorial de José Francisco Alves. Esta é a primeira individual do escultor autodidata no Margs.