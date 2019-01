'O desprezo' de Jean-Luc Godard tem sessão comentada no Capitólio

365

A Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (Accirs) promove nesta terça-feira (15) uma sessão comentada de O desprezo (1963), de Jean-Luc Godard, na Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085), às 19h. Com ingresso a R$ 10,00, a exibição terá debate com Renato Cabral (Calvero), mediado por Daniela Strack (Zinematógrafo).

Falando sobre o próprio cinema, o sucesso de bilheteria (com Brigitte Bardot no auge) do diretor-ícone da Nouvelle Vague conta a história de Paul. Escritor, foi contratado para fazer um novo roteiro para uma abordagem comercial da Odisseia, de Homero, a ser dirigida por Fritz Lang. O envolvimento de Paul com a produção coloca em risco seu relacionamento com a esposa.

A exibição encerra o primeiro ciclo do programa Sessão Accirs, com curadoria de Leonardo Bomfim, parte das comemorações de 10 anos da Associação. Antes da projeção, a diretoria entrega os prêmios de melhor curta (Princesa morta do Jacuí) e melhor longa gaúcho (Tinta bruta), assim como melhores longa nacional (Benzinho) e internacional (Trama fantasma), além do destaque do Prêmio Luiz César Cozzatti de 2018 para os 70 anos do Clube de Cinema de Porto Alegre.