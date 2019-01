Porto Verão Alegre tem apresentação de espetáculo infantil neste sábado

365

A Mostra de Teatro Infantil do Porto Verão Alegre apresenta neste sábado Proezas de Extrabão, de Gabriel Guimard. Livre para todos os públicos, o espetáculo ocorre às 18h no Teatro do Sesc Centro (Alberto Bins, 665).

Com texto, direção e atuação de Guimard, a montagem é um tributo à arte da mímica. São esquetes que vão surgindo de forma encadeada e harmoniosa. Proezas gestuais e cênicas, conduzidas pelo personagem Extrabão, uma mistura de anti-herói e palhaço mímico. Cenas inspiradas em temas clássicos da pantomima, porém recodificados e revisitados a partir de uma mistura de linguagens: o desenho corporal em cena, o jogo do palhaço, a mágica, a utilização dos objetos como parceiros cênicos, o uso das onomatopeias que auxiliam no jogo cênico.