Romance sobre um amor de verão é tema de novo filme de Abbas Fahdel

2019-01-11 01:00:00

Novo filme do realizador iraquiano Abbas Fahdel, Yara foi exibido na competição principal do Festival de Locarno do último ano e no Mar Del Plata International Film Festival, entre outros. O romance é um conto sobre um amor de verão.

Em uma fazenda isolada no Vale de Qadisha (Norte do Líbano), moram a jovem Yara e sua avó. A maioria dos antigos habitantes da vila já se mudou ou faleceu. Um dia, Yara conhece o jovem andarilho Elias, meio perdido, que passa pela fazenda. Imediatamente, ela trava amizade com ele. Entre dias lindos e quentes, cuidando das cabras, alimentando as galinhas, lavando roupa, tomando sol, Yara descobre a paixão.

Diretor de cinema, roteirista e crítico de cinema franco-iraquiano, Abbas Fahdel nasceu no Iraque. Morou na França desde os 18 anos, estudou cinema na Universidade de Sorbonne até o doutorado. Em janeiro de 2002, ele retornou ao Iraque com um passaporte francês e filmou o documentário Back to Babylon. Seu segundo documentário, We Iraqis, foi lançado em 2004.

Em 2008, dirigiu o longa-metragem Dawn of the world. Homeland: Iraque ano zero, um documentário de 334 minutos, dividido em duas partes, foi lançado em 2015 e recebeu diversos prêmios.