2019-01-11 01:00:00

Longa representante do Japão no Oscar estreia nos cinemas

Na 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o cineasta japonês Hirokazu Kore-eda foi homenageado com o Prêmio Humanidade. O trabalho mais recente do diretor, Assunto de família, que recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2018, integrou a programação do evento em outubro passado.

O drama cômico ainda foi escolhido representante do Japão na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, indicado ao Globo De Ouro e ao Critics' Choice Awards de Melhor Filme Estrangeiro, além de ser considerado Melhor Filme Estrangeiro pela Los Angeles Film Critics Association.

Em algum lugar em Tóquio, Osamu Shibata e sua esposa, Nobuyo, vivem em estado de pobreza. Enquanto ele tem um trabalho ocasional e ela tem um emprego mal remunerado, a família depende em grande parte da pensão da avó. Enquanto o pai está furtando um mercado com seu filho, Shota, eles encontram Yuri, uma menina sem-teto. Osamu leva-a para casa, onde a família percebe evidências de abusos anteriores.

A princípio eles relutam em abrigar a menina, mas a esposa de Osamu concorda em cuidar dela depois de saber das dificuldades que enfrenta. Embora a família seja pobre e mal ganhe dinheiro dos pequenos crimes que comete, eles parecem viver felizes juntos até que um incidente revela segredos escondidos, testando os laços que os unem.