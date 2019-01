De volta aos crimes na terceira temporada de True Detective

365

664417

2019-01-11 01:00:00

A terceira temporada de True detective conta a história de um crime que assombrou a cidade de Ozarks e um mistério que se desenrola em três diferentes épocas. Criada por Nic Pizzolatto, a produção é estrelada por Mahershala Ali (vencedor do Oscar por Moonlight: sob a luz do luar e do recente Globo de Ouro por Green book - o guia) como o detetive Wayne Hays. O primeiro e o segundo episódios da nova temporada estreiam em sequência no domingo, a partir da meia-noite, na HBO. O primeiro episódio narra o desaparecimento de uma jovem do Arkansas e sua irmã, em 1980. O caso traz de volta lembranças e perguntas para Wayne Hays (Ali). O que começou como um caso de rotina se transformou em uma longa viagem para analisar o crime e dar sentido a ele.