Juntos novamente

365

664308

2019-01-09 01:00:00

Antonio Villeroy, Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro começam a 5ª temporada do show Juntos hoje, no Sgt Peppers (Quintino Bocaiúva, 256), às 21h30min, com ingressos a R$ 50,00 - e o percussionista Tuti Rodrigues como convidado. As apresentações seguem até 30 de janeiro, sempre nas quartas-feiras.

Os quatro músicos, consagrados no cenário cultural gaúcho, vão mostrar, além dos seus clássicos individuais, como Salve-se quem souber, Mais uma canção, Armadilha e Pra rua me levar, também canções coletivas (Borogodó, Ouro sol, O buraco da minhoca e Povoado das águas). O roteiro contempla, ainda, um medley com releituras de Besame mucho, Atiraste uma pedra e Quizás.