Renovando canções autorais

Alexandre Vieira realiza show com banda no Meme nesta noite /ADRIANA MARCHIORI/DIVULGAÇÃO/JC

Na noite de hoje, Alexandre Vieira e Grupo (Alexandre Vieira, Alice Gross, Angelo Primon, Débora Dreyer e Pablo Lanzoni) sobem ao palco do Meme Estação Cultural (Lopo Gonçalves, 176) para apresentar o show (Re)Novo. Com a participação de Lila Borges, o espetáculo tem temas autorais, em versões recheadas de cordas e vozes, a partir das 20h30min.

Tendo como base o repertório do álbum Novo, lançado por Vieira no fim de 2017, o setlist apresenta ainda canções da nova safra do autor, além de músicas de seu primeiro disco, Blues chacarera, do ano de 2005. Ingressos a R$ 30,00 (antecipados no site Sympla).