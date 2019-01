Na casa dos Valentins

365

664304

2019-01-09 01:00:00

A casa da família mais esperta do pedaço estará de portas abertas a partir de hoje no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300). Até 27 de janeiro, o centro comercial recebe o evento inédito inspirado na série Valentins, do Gloob. As atividades recreativas que estimulam a imaginação e a criatividade da criançada ocorrem de domingo a sexta-feira, das 14h às 19h30min, e aos sábados, das 12h às 19h30min.

Com uma estrutura de 110 metros quadrados na praça Rosa dos Ventos, a atração é indicada para crianças de quatro a 10 anos e terá entrada gratuita, mediante distribuição de senhas e disponibilidade de lugares. Os pequenos podem contar com área baby.

O circuito conta com áreas diferentes que ilustram os cenários da série. A aventura começa no hall de entrada da casa dos Valentins, onde as crianças precisam desvendar as pistas que o vilão Randolfo deixou escondidas pela casa para que ele pudesse lembrar do esconderijo do Capacete da Memória. Depois, há jogos especiais na cozinha, no banheiro, na sala de estar da família, no laboratório de Arthur e no quarto dos irmãos.