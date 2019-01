Teorba é instrumento destaque de apresentação de Alexandre Ribeiro

365

Instrumento inventado no fim do século XVI, a teorba - ou tiorba - é o destaque de um recital que o paulista Alexandre Ribeiro apresenta na Casa da Música Poa (Gonçalo de Carvalho, 22) nesta terça-feira (8). O espetáculo, dedicado ao instrumento de cordas, está marcado para as 19h. Não há cobrança de ingresso fixo, o público presente contribui com o valor desejado.

Bacharel em violão erudito e pós-graduado em educação musical, Ribeiro é especializado em instrumentos de cordas dedilhadas antigas. Em 2013, preparou seu álbum solo, Teorba. Historicamente, o item começou sendo utilizado em acompanhamentos, mas passou também a ser explorado em solos e teve prestígio até o final do século XVIII. A tiorba voltou à cena musical apenas na década de 1960 e tem poucos representantes no Brasil - embora seja utilizado na Europa e nos Estados Unidos.