365

663854

2019-01-07 01:00:00

Homenagem a Luiz Melodia embala a primeira Segunda Maluca de 2019 no Ocidente

Paulo Dionísio e Gilberto Oliveira fazem tributo no Ocidente /DEIZE FERNANDES/DIVULGAÇÃO/JC

O cantor, compositor e músico Paulo Dionísio e o compositor, arranjador e multi-instrumentista Gilberto Oliveira se juntam para um especial dedicado a Luiz Melodia. Com ingressos a R$ 30,00, o show acontece hoje, na primeira edição do Segunda Maluca de 2019, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), às 22h30min.

O repertório do espetáculo conta com 20 canções célebres do responsável por Pérola negra, além de trabalhos de outros compositores que Melodia gravou. O músico faleceu em agosto de 2017 e completaria 68 anos exatamente nesta segunda-feira.