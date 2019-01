Pop rock em Tapes: Tequila Baby faz show neste final de semana

365

663743

2019-01-04 01:00:00

A banda Tequila Baby leva seu punk rock a Tapes neste fim de semana: o show do grupo, que tem duas décadas de carreira, acontece no sábado, no Parador Pub (Dom Vicente Scherer, 440). A apresentação ocorre a partir das 22h, com ingressos entre R$ 15,00 e R$ 25,00 (nas lojas Tudo de Bom, antecipadamente) ou a R$ 35,00 na hora.

Comandados pelo frontman Duda Calvin, os músicos interpretam faixas que vêm marcando a história do gênero no Rio Grande do Sul desde o fim dos anos 1990. O catálogo de canções inclui Sexo, algemas e cinta-liga; Velhas fotos; Sangue, ouro e pólvora; e Planos perfeitos, entre outras.

O conjunto acumula apresentações com o ídolo Marky Ramone, ex-Ramones, e já dividiu palcos com Offspring, Bad Religion e Nofx.