Espaço Cultural 512 recebe atrações neste final de semana

365

663707

2019-01-04 01:00:00

Nesta sexta-feira, a pista do Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512) será embalada pelo axé. A atração, às 23h, é a banda Axé Rollon, que surgiu para homenagear o gênero que nasceu na Bahia e teve auge na década de 1990. São relembradas canções da Axé Music de Netinho, Banda Eva, Daniela Mercury, Araketu, Terra Samba e Banda Beijo. Os ingressos custam R$ 25,00.

Já no sábado, também às 23h e com entrada a R$ 25,00, a noite terá ocasião especial no palco. A banda Louis lança o single Vai Helena. O ano de 2019 começa com novidades para o grupo Louis&Anas, que a partir de agora adotará apenas Louis, como seus fãs já chamavam. Miriane Brock (vocal), Rodrigo Fetter (teclados e vozes) e Cassiano Cassanta (guitarra e voz) terão o apoio de Bruno Gelmini (sax), Leandro Schirmer (bateria) e Cauê Vargas Reali (baixo) interpretam ainda figuram temas do primeiro disco da Louis e alguns covers de Amy Winehouse, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Daft Punk, entre outros hits dançantes.

O Baile Brasa #72 ocorre no domingo, no 512, com os DJs Fausto Barbosa, Kafu Silva e Vagner Medeiros, com abertura da casa às 19h e ingressos a R$ 25,00.