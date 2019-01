Gravurista Eduardo Haesbaert ministra oficina na Fundação Iberê Camargo

365

663700

2019-01-04 01:00:00

A Fundação Iberê Camargo tem inscrições abertas para a Oficina de experimentação com a gravura em metal, a ser realizada de 8 a 31 de janeiro. A atividade será ministrada pelo artista e gravurista Eduardo Haesbaert (coordenador do Ateliê de Gravura da Fundação). Serão oferecidas duas turmas, uma pela manhã e outra à tarde, para adultos com ou sem experiência anterior em gravura que desejem conhecer e experimentar as diferentes etapas de preparação, gravação e impressão de gravura em metal. O investimento é de R$ 650,00 e as inscrições devem ser feitas até a próxima terça-feira, no site www.sympla.com.br.

Durante a oficina, os alunos serão convidados a coletar elementos da natureza, como folhas e galhos, no entorno da fundação. Serão desenvolvidas etapas de preparação, gravação e impressão de gravura em metal, passando por diferentes técnicas, como a monotipia e a água-tinta. Ao final do curso, cada participante receberá um álbum impresso com todos os trabalhos desenvolvidos no curso. Para Haesbaert, o principal objetivo é promover a aproximação do público com a técnica da gravura em metal e manter vivo o legado de Iberê Camargo, reconhecido como um dos principais gravuristas brasileiros.