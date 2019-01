Los 3 Plantados fazem show no Ocidente Acústico

365

2019-01-03 01:00:00

Hoje tem Los 3 Plantados no Ocidente Acústico. Bebeto Alves (voz e violão), Jimi Joe (voz e violão) e King Jim (voz e saxofone), acompanhados de Mateus Ávila na percussão, sobem ao palco do Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) às 23h. Os ingressos para o show custam R$ 30,00.

O trio Los 3 Plantados é, acima de tudo, uma celebração à vida. Em 2014, os três iniciaram este trabalho a partir dos coincidentes processos de transplantes de órgãos pelos quais recentemente haviam passado, dando origem a um espetáculo com 12 músicas autorais inéditas que se referem aos procedimentos e etapas da doação de órgãos. Na musicalidade proposta, rock, blues e milonga se fundem em uma sonoridade emotiva e irreverente, característica da música feita no estado do Rio Grande do Sul, por onde os seus três integrantes já percorrem há mais de 30 anos.