Vencedora do Grammy Latino, Anaadi se apresenta em Porto Alegre

2019-01-03 01:00:00

Celebrando a conquista de Melhor Álbum Pop Contemporâneo no Grammy Latino 2018 com Noturno, Anaadi realiza show no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), às 21h de amanhã. A entrada solidária, com 1kg de alimento não perecível, é no valor de R$ 20,00, enquanto a inteira fica por R$ 40,00.

A cantora, que teve uma mudança de nome artístico e lançou o primeiro disco da carreira após 13 anos de carreira, a proposta com Noturno foi de um (re)nascimento artístico. A mudança parece ter feito bem, sendo convidada para os Estados Unidos em julho, fazendo apresentações em Nova Orleans e Nova Iorque a convite do festival norte-americano Creole Connections.

Em novembro, veio sua maior conquista: a vitória de Melhor Álbum Pop Contemporâneo no Grammy Latino, além de outras três indicações.

O local escolhido representa um ambiente especial para a artista, natural de Porto Alegre. O show transitará entre o cult e o pop, o jazz e o soul, a MPB e o samba, propondo uma experiência de sentidos que vão do clima sensual da noite, até as energias vibrantes do raiar do dia.