Protegendo a infância em A origem dos guardiões

2019-01-04 01:00:00

Em A origem dos guardiões, a história acompanha o garoto Jack Frost, que, além de ser invisível, tem a capacidade de controlar o inverno. Ele é designado pela Lua para fazer parte de um seleto grupo de protetores das lendas e inocências infantis, que conta com Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente e Sandman. Eles devem enfrentar Breu, que espalha medo por onde passa. Sem ter conhecimento sobre a sua própria vocação de guardião, ele embarca em uma aventura na qual vai descobrir tanto sobre as crianças quanto sobre seu próprio passado. No Studio Universal, às 23h15min de sexta-feira, com reprise no domingo, às 21h40min.

Ió (Bud Luckey) perde a cauda no Bosque dos Cem Acres, o que faz com que Pooh (Jim Cummings), que segue na sua constante busca por mel, e sua turma tentem encontrar uma cauda substituta para o amigo. Além da procura pelo rabo de Ió e pelo mel de Pooh, eles encontram um bilhete deixado por Christopher Robin (Jack Boulter). O Corujão (Craig Ferguson) acredita que o garoto foi capturado por um monstro chamado Voltogo. É o suficiente para que Tigrão, Coelho, Leitão e, claro, O ursinho Pooh, vão à procura de Robin para capturar o vilão e salvar o amigo. Às 12h15min de sábado, no Megapix.

Na Sexta da Sociedade, o Curta! exibe a série Imagens do Estado Novo - 1937-1945, com imagens oficiais e registros de família, o diário de Getúlio Vargas e músicas de época. No primeiro episódio, é narrada a consolidação do regime autoritário até as vésperas do golpe que dá início ao Estado Novo, com a suspensão dos direitos constitucionais, a censura à imprensa e a intensificação do anticomunismo. Às 23h de sexta-feira, com reprise às 3h de sábado e às 23h de domingo.

Na nova temporada de O assunto é música, renomada série do Canal Bis, serão mostrados os bastidores do estúdio mais famoso da indústria fonográfica, o Abbey Road Studios, popular por ter produzido The Beatles. No 11º episódio, às 20h30min de sábado, o local volta a receber grandes performances, como a da cantora e pianista canadense Diana Krall, do reconhecido trompetista norte-americano de jazz Wynton Marsalis e do cantor e compositor norte-americano Dr. John, além da cantora e compositora norte-americana Madeleine Peyroux.

Hotel Transilvânia 2 segue acompanhando a vida da vampira Mavis e do humano Jonathan. Casados, eles seguem morando no Hotel Transilvânia. O Conde Drácula ofereceu um emprego ao genro, pois quer a filha próxima. Ela fica eufórico ao descobrir que Mavis está grávida e torce para que o neto seja um vampiro de verdade. Prestes a completar cinco anos de idade, o pequeno Dennis demonstra que ainda é um ser humano normal. Drácula fica preocupado e submete o menino a um treinamento especial com vários testes. E, para piorar a situação, o pai do vampiro aparece de surpresa em uma visita. Na TNT, às 20h20min de domingo.