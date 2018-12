Cantora Miúcha morre no Rio vítima de câncer de pulmão

365

2018-12-27 21:05:00

Folhapress

A cantora e compositora Miúcha morreu nesta quinta-feira (27), no Rio de Janeiro. Ela tinha 81 anos e teve uma parada respiratória em meio a um tratamento de um câncer. A informação foi confirmada por amigos da artista, conhecida pelas interpretações de músicas como Pela Luz dos Olhos Teus, Maninha e Minha Namorada.

Nos últimos anos, a cantora fez quimioterapia para tratar um câncer no pulmão, do qual sinalizou ter se recuperado há seis meses. Há dois meses, contudo, a doença voltou, e a cantora teria escolhido interromper os tratamentos em hospitais.

Filha do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pintora e pianista Maria Amélia Cesário Alvim, Miúcha era mãe da também cantora Bebel Gilberto, fruto de seu casamento com João Gilberto, e irmã de Chico Buarque e das também cantoras Ana de Hollanda e Cristina Buarque.

A artista lançou 14 álbuns em mais de 40 anos de carreira. Nascida Heloisa Maria Buarque de Hollanda, no Rio de Janeiro, em 30 de novembro de 1937, Miúcha mudou-se com a família para São Paulo ainda na infância, mesmo período em que começou a cantar.

Nos anos 1960, viveu em Paris, onde estudou história da arte. Durante uma viagem de férias à Itália, conheceu a cantora chilena Violeta Parra, que a apresentou ao compositor João Gilberto. Com ele, Miúcha foi casada durante oito anos e teve uma filha, a cantora Bebel Gilberto.

Em 1975, a artista fez sua primeira gravação profissional no disco The Best of Two Worlds, uma parceria entre João Gilberto e Stan Getz. No mesmo ano, ela se apresentou no Newport Jazz Festival, fez espetáculos com Stan Getz e participou de uma faixa no disco "Urubu", de Tom Jobim. Após este lançamento, Miúcha tornou-se parceira de Tom Jobim e fez apresentações com Vinicius de Moraes, Jobim e Toquinho.