Biba Meira promove oficina de bateria, percussão e musicalização

2019-01-02 01:00:00

O verão será um período para aprendizado de bateria, percussão e musicalização. Ministrado por Biba Meira, as turmas são divididas em duas: para meninas de 10 até 16 anos, nas terças-feiras de janeiro, às 16h30min, e para mulheres adultas, nas quintas-feiras, às 16h30min. As oficinas acontecem na Batuca Escola de Bateria e Percussão (Miguel Tostes, 849), com investimento de R$ 130,00.

As Batuquinhas oficina de bateria e Percussão Feminina são encontros que proporcionam vivências musicais por meio de ritmos brasileiros (ijexá, coco e samba-reggae), bem como o rock, buscando enfatizar o trabalho com a percussão. Instrumentos como afoxé, agogô, chocalho e bateria, além de outros, serão utilizados na oficina. A Oficina de percussão para mulheres segue as mesmas premissas e desenvolve um trabalho similar, mas com enfoque no público mais adulto. Assim como a primeira, também se pratica o aprendizado com musicalização, trocas e experimentos.

Nenhuma das oficinas necessita de experiência prévia em percussão e não é necessário se preocupar com instrumentos.