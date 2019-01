Sergio Stein expõe pinturas no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo

365

663278

2019-01-02 01:00:00

O ano muda, mas Por de trás das vidraças segue na Sala O Arquipélago, do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Andradas, 1.223). A exposição gratuita de Sergio Stein permanece no local até 9 de fevereiro, aberta de terça a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 11h às 18h. Com curadoria de Ana Zavadil, a mostra tem 40 telas em pintura a óleo com espátula.

O artista trabalha com um tipo distinto de pinturas, que unem elementos de crônica. Estas remetem à sua história particular, geralmente por meio de pequenas séries de três ou quatro trabalhos. A questão que permeia a sua obra é uma mistura do moderno-contemporâneo, em que se pode visitar narrativas ou questões políticas e sociais da atualidade nos quadros mais recentes. Além de pintor, Stein é cenógrafo, compositor, ator e diretor de teatro.

Às 19h de hoje, o local ainda recebe o concerto Duo-Elo de Pianos & Banda, com o maestro Renato Borba e Bruno Härter. Além dos dois pianos do professor e do aluno, a apresentação conta com Maurício Oliveira (sopros), Odilon Reis (baixo) e Claudio Calcanhoto (bateria).