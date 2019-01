Reportagem lembra as muitas histórias de Gilda Marinho

365

Paulo César Teixeira, especial para o JC

O garoto de 12 anos avistou a mulher de gestos expansivos junto à bombonière do Theatro São Pedro no momento em que ela comprava cigarros e se preparava para assistir a Rigoletto, de Giuseppe Verdi. Sabia que ela tinha o nome de uma das personagens da ópera e que toda Porto Alegre a admirava por suas atitudes inovadoras e corajosas. Encantado com a figura da diva, o menino se aproximou e quase suplicou: "Eu queria ser teu amigo". Ela virou-se para o rapazote e sorriu, com ar de cumplicidade: "Ora, não precisas pedir, tu já és. Teu pai é amigo de meu irmão, então, nós dois já somos amigos".

Bonita e comunicativa, símbolo de exuberância e inteligência, a mulher na bombonière do São Pedro era Gilda Marinho, personalidade à frente de seu tempo, que fascinou Porto Alegre por mais de meio século. "Ela tinha no entusiasmo a essência da vida. Tudo nela era um quadro de exotismo, originalidade, avant-garde, que eu particularmente adorava", diz Paulo Gasparotto, o garoto que a viu no teatro e depois se transformou num dos amigos mais próximos, enveredando também com sucesso pelas trilhas do colunismo social.

A lista de atitudes de vanguarda de Gilda é extensa. Mulher independente, nunca precisou de um homem que lhe pagasse as contas. Circulava à noite com desenvoltura numa época em que as senhoritas eram desaconselhadas a fazer isso. "Foi pioneira também ao pintar o cabelo, a dirigir carros e até a fumar em público", diz o DJ Claudinho Pereira. Jovem, não se constrangia em usar saias curtas, que exibiam suas belas pernas, pelo menos três décadas antes da moda da minissaia. Foi ainda uma das primeiras mulheres a vestir "slack", como eram chamadas as calças compridas femininas. Uma amostra do espírito livre de Gilda repousa no chaveiro mexicano que ela deu de presente ao marchand Renato Rosa. A peça exibia uma pedra turquesa com o formato de uma cabeça de um pequeno homem. Acima, um ponto de interrogação se abria para a colocação das chaves. Recebido o mimo, Gilda explicou: "É sempre bom termos uma interrogação na cabeça". "Era a exuberância e a gentileza em pessoa. Um ser de luz, generoso. Nunca mais conheci outra personalidade com esse porte e esse garbo", diz Rosa, que guarda até hoje o chaveiro como relíquia.

Em torno dela foram criadas inúmeras lendas, algumas baseadas em falsas premissas. Mas - como sublinha Claudinho Pereira - mesmo as histórias falsas a respeito de Gilda Marinho são ótimas e dizem muito a respeito dessa mulher ímpar e inesquecível, que encantou uma Porto Alegre que não existe mais.

Bem nascida em Pelotas, Gilda Marinho era filha de uma moça de família de comerciantes abastados de Bagé e de um advogado potiguar culto, que tocava ao piano Liszt, Beethoven e Chopin e apreciava ópera a ponto de batizar a filha com o nome da personagem do Rigoletto. A primogênita do casal chegou junto com as luzes do novo século - embora tenha escondido a data de nascimento a sete chaves, existe consenso de que veio a esse mundo em 1 de fevereiro de 1900. Entre os guardados recolhidos após sua morte, estava um jornal com rasgados elogios à apresentação da jovem pianista Gilda no Conservatório de Música de Bagé. A data do exemplar foi apagada de propósito para não dar pistas da verdadeira idade. "Gosto artístico apuradíssimo, extraordinária sensibilidade", derramou-se o redator. Fora isso, ela raspou ou cobriu a caneta as indicações de tempo de quadros ou fotografias.

Antes de se transferir com a família para Porto Alegre, em 1930, Gilda estudou em regime de internato no Colégio São José, em São Leopoldo, para onde iam as meninas de fino trato do Rio Grande do Sul. Ali desenvolveu habilidades como dominar o inglês, o alemão, o francês, o espanhol, o latim e o grego. Dizem que arriscava fraseados em russo. O apresentador de televisão Tatata Pimentel garantiu ter visto Gilda dialogar com desembaraço com um chinês. Na juventude, o lado dionisíaco exibia-se no apelido "Cobrinha", por conta de formas e movimentos insinuantes que, junto com a alegria contagiante, ajudaram a elegê-la Rainha do Carnaval de Pelotas.

Na Capital, a família se instalou no Grande Hotel, na esquina da Rua da Praia com a Caldas Júnior. Cinco anos depois, o pai alugou um apartamento no edifício do Clube do Comércio, bem defronte à Praça da Alfândega, sem dúvida, o recanto mais chique da cidade na época, com cines-teatros, cafés e confeitarias, onde desfilava a nata da sociedade. Gilda morou ali até os últimos dias de sua vida.

Paulo César Teixeira é jornalista com textos publicados em Istoé, Veja e Folha de S. Paulo. Escreveu os livros Esquina maldita e Nega Lu - Uma dama de barba malfeita, além de editor do portal Rua da Margem (www.ruadamargem.com).