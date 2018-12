Museu de Ciências e Tecnologia da Pucrs traz programação especial de férias

O Museu de Ciências e Tecnologia da Pucrs (Ipiranga, 6.681) estará, de 7 a 18 de janeiro de 2019, com atividades nos turnos da manhã e tarde para crianças e jovens de 7 a 12 anos. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.pucrs.br/mct/ferias-museu/ , com ingressos entre R$ 70,00 (um turno) e R$ 325,00 (um turno todos os dias da semana). Química, corpo humano, astronomia e planeta Terra serão os temas abordados pelas Férias no Museu.