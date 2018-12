Antônio Villeroy se apresenta nesta sexta-feira em Porto Alegre

Com show no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), às 21h30min desta sexta-feira, Antonio Villeroy lança o videoclipe do single Pé na areia, no YouTube e demais plataformas e redes sociais. A produção teve direção de Natália Utz, cinematografia de Marcus Vignolli, produção de Pâmela Bitencourt e será projetada no telão do local antes e depois da apresentação. Ingressos antecipados por R$ 50,00 no site www.sympla.com.br . Na hora, custam R$ 60,00.