Filme gaúcho ganha exibição no Festival de Los Angeles

365

661827

2018-12-17 17:46:29

Atores Murilo Rosa e Allan Souza Lima estão no elenco do longa A cabeça de Gumercindo Saraiva TOMÁS WALPER RUAS/DIVULGAÇÃO/JC

O longa-metragem A cabeça de Gumercindo Saraiva, de Tabajara Ruas, será exibido na noite desta segunda-feira (17), dentro da programação do 11° Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), que começou no domingo (16) nos Estados Unidos e se encerra na quinta-feira (20). O LABRFF é considerado o maior festival de cinema brasileiro no país norte-americano.

A sessão será no Laemmle's Monica Film Center e contará com a presença do ator Murilo Rosa. Na mesma ocasião, também será exibido o curta-metragem Restinga, do ator e diretor pernambucano Allan Souza Lima, que também atuou em A cabeça de Gumercindo Saraiva. O curta foi realizado em Porto Alegre logo após as filmagens do longa-metragem, contando com a participação de atores e diversos integrantes da equipe do filme.

Durante o evento será exibido o longa-metragem Antes que eu me esqueça, de Tiago Arakilian, que tem como protagonista o ator José de Abreu, grande homenageado desta edição do festival.

Para Ligia Walper, produtora executiva do longa gaúcho, estar entre os selecionados para o festival é a confirmação da qualidade do elenco e equipe do filme. “É um atestado da capacidade dos profissionais que temos aqui no Sul do Brasil. Nossa equipe foi inteiramente gaúcha, assim como grande parte do elenco. Estamos muito felizes com a seleção e com o carinho do Murilo, que viajou para Los Angeles para nos representar”.

A cabeça de Gumercindo Saraiva é uma ficção baseada no livro Gumercindo, de Tabajara Ruas, também diretor e roteirista do filme. Gumercindo Saraiva foi um caudilho revolucionário do Partido Libertador, grupo conhecido como maragatos, que teve a cabeça cortada pelos legalistas durante a Revolução Federalista - revolta que marcou o Sul do Brasil entre os anos 1893 e 1895.

Filmado em 30 diárias, o longa teve como cenário seis cidades do Rio Grande do Sul: São Miguel das Missões, Cambará do Sul, São Francisco de Paula, Canela, Gravataí e Porto Alegre.