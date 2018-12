Espetáculo convida público para passeio na Porto Alegre de Qorpo Santo

365

661795

2018-12-20 01:00:00

O Santo Qoletivo estará se apresentando mais uma vez nas ruas de Porto Alegre. A pré-estreia gratuita de Miscelania Qurioza será hoje, às 18h30min, na Praça da Matriz, na Capital.

O espetáculo propõe um passeio com o público pelos passos de Qorpo Santo, escritor que residiu na Capital na segunda metade do século XIX. A apresentação passa pelos seus personagens divertidos, segredos íntimos, considerações sobre política, poemas publicados no Jornal A Justiça e fragmentos de peças para teatro, entre outras realizações.

Uma das principais experiências ao qual o espetáculo busca atingir é de convidar o público a viajar no tempo em busca de reimprimir Qorpo Santo na alma e na geografia de Porto Alegre, além de construir cenicamente, no espaço da rua, um resgate histórico, arquitetônico e urbanístico de da Capital do Rio Grande do Sul.