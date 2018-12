Espaço para eventos

365

661617

2018-12-19 01:00:00

Estão abertas as inscrições para o Edital Público de Ocupação do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75) para a programação cultural de 2019. A seleção contempla Teatro e Salas de Múltiplos Usos para as seguintes categorias: artes cênicas, dança, música e artes visuais, com objetivo de democratizar o acesso à produção artística, além de estimular a capacidade de geração de novas plateias. Podem participar artistas, grupos, companhias de teatro e dança e/ou coletivos independentes.

A documentação necessária deve ser enviada até amanhã para o e-mail editais.chc@santacasa.tche.br. Todas as orientações estão no site https://www.centrohistoricosantacasa.com.br/ . Os resultados serão divulgados em janeiro de 2019.