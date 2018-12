Livro Ciranda de Natal é lançado na Escola Municipal Cantinho Amigo

365

Uma obra que busca ressaltar a inclusão social tem lançamento amanhã, na Escola Municipal Cantinho Amigo (Praça Garibaldi, s/nº), às 16h. Assinada por Silvana Corbellini e ilustrada por Diane Sbardelotto, Ciranda de Natal (16 págs., patrocínio de Charrua e Benoit via Lei de Incentivo à Cultura, distribuição gratuita em escolas públicas do Estado) é voltada a crianças de até seis anos. O projeto inclui um CD com narração e audiodescrição da história.