Casa de Cultura Mario Quintana inicia curso de Empreendedor Cultural

365

661377

2018-12-17 01:00:00

Voltadas ao empreendedorismo da comunidade artística, as aulas gratuitas do curso do Empreendedor Cultural começam hoje e vão até sexta-feira, das 13h às 19h, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). Depois dos encontros, serão 90 dias de incubação com consultoria, para garantia da execução do plano de negócios. A iniciativa é uma parceria da Agência de Fomento Social Besouro com o RS Criativo. Inscrições em lista de espera pelo e-mail oi.rscriativo@gmail.com.